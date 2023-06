Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,85 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 208,30 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie sank bis auf 208,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,00 EUR. Zuletzt wechselten 150.845 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 9,65 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,44 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Allianz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,21 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

