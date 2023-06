Allianz Aktie News: Allianz büßt am Vormittag ein

Aktien in diesem Artikel Allianz 209,45 EUR

-0,73% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 210,25 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 209,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.444 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 228,40 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 34,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 251,44 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Generali-Aktie stabil: Generali verdient dank starkem Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com