Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 321,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 321,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 325,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 322,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 771.384 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 359,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 10,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 25,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,75 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 344,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 28.02.2025. Es stand ein EPS von 6,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,49 EUR in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Allianz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

