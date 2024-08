Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 254,30 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 254,30 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 255,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 440.475 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. 10,11 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2023 Kursverluste bis auf 214,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 18,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,70 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,67 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,84 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

