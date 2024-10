Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 292,60 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 292,60 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 292,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 288.975 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Mit Abgaben von 26,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,94 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,73 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags freundlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind