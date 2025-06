Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 353,90 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 353,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 353,20 EUR. Bei 354,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 80.424 Aktien.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,61 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 356,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,32 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 54,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

