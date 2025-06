Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag kaum verändert

Allianz im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 355,40 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 355,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 355,60 EUR zu. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 354,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 354,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.812 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 378,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 6,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,61 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 356,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,74 EUR je Allianz-Aktie.

