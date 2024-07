Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Allianz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 260,40 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 260,40 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie sank bis auf 259,50 EUR. Bei 262,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.798 Stück gehandelt.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 203,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 286,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 37,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,85 EUR je Aktie belaufen.

