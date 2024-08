Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 253,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 253,90 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 256,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 252,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 353.161 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,71 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,67 EUR aus.

Am 08.08.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,15 EUR gegenüber 5,06 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 42,60 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende