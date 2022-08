Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Allianz 178,36 EUR

Mit einem Kurs von 178,42 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 180,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,84 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 178,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.135 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 23,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 168,20 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 6,08 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 241,54 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 05.08.2022. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.100,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.300,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Allianz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 18,00 EUR je Aktie.

