Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 326,10 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 326,10 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 324,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 418.051 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 359,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,92 Prozent.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Das EPS lag bei 6,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.05.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Allianz-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im März 2025