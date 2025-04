Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 328,30 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 328,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 324,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 333,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 875.852 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 359,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 238,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 27,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 351,14 EUR angegeben.

Am 28.02.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 28,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

