Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 259,90 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 259,90 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 260,10 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 275.152 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 202,35 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 28,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,73 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

