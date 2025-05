Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 351,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 351,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 353,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 348,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 351,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 634.118 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,15 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 357,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 28.02.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 35,03 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

