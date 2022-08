Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Allianz 178,36 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 178,08 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 177,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 181,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.357 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 241,54 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 05.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 17,95 EUR fest.

