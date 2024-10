Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 299,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 299,80 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 302,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 300,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.336 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 302,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,94 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,82 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

