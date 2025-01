Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 303,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 303,00 EUR zu. Bei 303,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 302,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 265.419 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 304,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,56 Prozent. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,35 Prozent wieder erreichen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 15,11 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 13.11.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,80 Mrd. EUR – ein Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 25,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

