Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 263,10 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 263,10 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 263,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.968 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 209,25 EUR fiel das Papier am 18.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,67 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Allianz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

