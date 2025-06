Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 339,30 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 339,30 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 338,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,20 EUR. Zuletzt wechselten 31.500 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Gewinne von 11,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 356,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,32 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37,61 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

