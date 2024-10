Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 301,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 301,70 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 301,80 EUR zu. Bei 301,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 93.083 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (302,50 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit Abgaben von 28,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,94 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,50 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,82 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,52 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Allianz-Aktie

Allianz-Aktie gefragt: Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten