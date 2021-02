Allianz-Aktie aktuell: Allianz gibt nach

Aktien in diesem Artikel Allianz 195,72 EUR

Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 195,06 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.886 Punkten steht. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 194,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 198,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.218 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2020 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 18.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 116,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,46 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 21,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

