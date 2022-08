Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 177,64 EUR

Mit einem Kurs von 177,68 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 177,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,44 EUR aus. Bei 177,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.731 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 168,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,54 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.300,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2023 dürfte Allianz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 17,89 EUR je Aktie.

