Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Allianz hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 288,20 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 288,20 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 291,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 288,10 EUR. Mit einem Wert von 289,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 281.750 Allianz-Aktien.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Abschläge von 25,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,75 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,50 EUR an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

