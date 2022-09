Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Allianz 175,64 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 175,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 175,92 EUR. Bei 174,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 24.177 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 164,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,94 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,83 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 05.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 EUR gegenüber 5,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.100,00 EUR – ein Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.300,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 17,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

