Allianz Aktie News: Allianz steigt am Freitagvormittag

Allianz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 293,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 293,40 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 293,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 292,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.729 Allianz-Aktien.

Am 20.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 35,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,75 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,50 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,86 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie nach Kaufempfehlung von Goldman Sachs stabil

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone