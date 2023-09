Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 230,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 230,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 356.651 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,85 Prozent niedriger. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 47,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 255,29 EUR.

Allianz veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

