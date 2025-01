Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 310,50 EUR.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 310,50 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 311,00 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 310,20 EUR ein. Bei 310,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.531 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 311,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 30,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,11 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,92 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.02.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,01 EUR je Aktie.

