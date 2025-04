Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 356,80 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 356,80 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 359,10 EUR zu. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 354,20 EUR. Bei 357,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 238.342 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,84 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 33,21 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,75 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,86 EUR aus.

Am 28.02.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,03 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

