Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Dienstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 354,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 354,80 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 354,80 EUR aus. Mit einem Wert von 353,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 42.324 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 359,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 1,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 32,84 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,64 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 329,86 EUR.

Am 28.02.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,61 EUR je Aktie belaufen.

