Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 260,80 EUR.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 260,80 EUR ab. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.254 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 7,36 Prozent Luft nach oben. Bei 202,35 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,79 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,85 EUR je Allianz-Aktie.

