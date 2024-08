Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 274,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 274,60 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 273,90 EUR. Mit einem Wert von 274,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18.160 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 215,75 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,79 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 291,40 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,90 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne