Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Allianz 181,84 EUR

-0,09% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 181,98 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,06 EUR an. Bei 181,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 60.401 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. 21,73 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 2,06 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 248,15 EUR.

Am 12.05.2022 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44.000,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 41.400,00 EUR umsetzen können.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.08.2023 dürfte Allianz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,35 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Allianz-Aktie dennoch leichter: Jefferies-Analysten belassen Allianz auf 'Buy' - Kursziel unverändert

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com