Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Allianz 213,15 EUR

0,31% Charts

News

Analysen

Das Papier von Allianz konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 213,10 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,65 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 749.998 Allianz-Aktien.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 178,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 17.02.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent auf 38.400,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35.600,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 24,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Erste Schätzungen: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com