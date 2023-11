Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 231,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 231,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 231,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 230,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.361 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,88 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR gegenüber 6,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

