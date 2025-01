Allianz Aktie News: Allianz kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Allianz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 315,50 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 315,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 316,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 315,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.519 Allianz-Aktien.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 316,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 24,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 320,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 13.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 25,00 EUR je Allianz-Aktie.

