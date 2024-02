Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet C (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 133,02 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 133,02 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 133,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.298 Alphabet C (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 8,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet C (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 36,84 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 155,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet C (ex Google) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet C (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 6,76 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

