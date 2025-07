Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Alphabet C (ex Google)

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 194,56 USD.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 194,56 USD. Bei 198,95 USD markierte die Alphabet C (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 198,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.508.844 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 208,70 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,69 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit noch 26,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet C (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,556 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 212,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet C (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet C (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Alphabet C (ex Google) rechnen Experten am 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet C (ex Google) im Jahr 2025 9,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

