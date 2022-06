Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 01.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 2.125,00 EUR zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.134,50 EUR zu. Bei 2.134,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.164 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.335,71 USD aus.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55.314,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 133,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

