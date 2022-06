Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 01.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 2.177,00 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.185,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.134,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.632 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.702,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3.335,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 133,25 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com