Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 181,38 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 181,38 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 181,37 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.014.456 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 186,05 USD. Mit einem Zuwachs von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 57,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,343 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,25 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69,70 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,55 USD im Jahr 2024 aus.

