Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag gesucht

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 01.08.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 113,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 113,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,70 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.843 Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 16,14 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 18,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,24 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

