Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag tiefer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 107,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,60 EUR aus. Bei 107,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.770 Stück gehandelt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,75 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 12,36 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,22 USD im Jahr 2022 aus.

