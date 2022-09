Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 106,62 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 106,60 EUR. Bei 107,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.986 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Abschläge von 11,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,22 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

