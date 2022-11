Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 96,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 96,50 EUR. Bei 96,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 12.715 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. 28,90 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2022 bei 91,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,57 USD.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,76 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

