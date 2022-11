Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Minusbereich

Um 04:22 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 93,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 93,53 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.937 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 30,69 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2022 auf bis zu 91,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 2,44 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain

Alphabet-Aktie schließt an der NASDAQ mit kräftigen Verlusten: Google-Mutter verdient weniger als erwartet

Google-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: US-Techriesen sorgen für lange Gesichter