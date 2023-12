Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 132,81 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 132,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 23.237 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Mit einem Zuwachs von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 84,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

