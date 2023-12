Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahezu unverändert

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 121,64 EUR.

Mit einem Kurs von 121,64 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum verändert. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,00 EUR. Bei 121,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.580 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

