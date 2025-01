Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 190,58 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 190,58 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 191,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 190,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.344.975 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 201,41 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,386 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,25 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 76,69 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

