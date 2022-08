Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 02.08.2022 09:22:00 Uhr um 1,4 Prozent auf 111,40 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.604 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,56 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

