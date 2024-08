Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 167,22 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 167,22 USD nach. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,23 USD nach. Mit einem Wert von 166,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.643.163 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 28,11 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,360 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84,64 Mrd. USD im Vergleich zu 74,60 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,63 USD je Aktie aus.

